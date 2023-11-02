تأخذ الأم وضعية مُريحة ومسترخية،وقد تجلس أو تستلقي تقريبًا، كما قد تحمل الطفل في عدة وضعيات مختلفة.ينبغي على الأم إيجاد الوضعيَّة التي تناسبها وصغيرها بأفضل شكل،وقد ترغب في التبديل بين وضعيات مختلفة.

الوضعية الشائعة هي جعل الطفل في الحضن، بحيث يكون مواجهًا للأم وبطنه على بطنها،وتدعم الأم عُنق ورأس الرضيع بذراعها اليسرى عندما يرضع الطفل من الثدي الأيسر، وبذراعها اليمنى عندما يرضع الطفل من الثدي الأيمن.ينبغي وضعُ الطفل على مستوى الثدي، وليس وضع الثدي على مستوى الطفل.من المهم حصول الأم وصغيرها على دعم،ولذلك، يمكن وضع وسائد خلف ظهر الأم أو تحت ذراعها،وقد يساعد وضع قدميها على مسند أقدام أو طاولة قهوة على الحيلولة دُون أن تميل فوق الرضيع،حيث قد تُسبب الإمالة إجهادًا لظهرها وينجم عنها رضاعة سيئة.قد يجري وضع وسادة أو بطانية مطوية تحت الطفل للحصول على دعم إضافي.