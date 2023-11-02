مواقع الفعل الدوائي في دورة حياة فيروس HIV
جرى تطوير الأدوية المُستخدمة في علاج عدوى HIV بناءً على دورة حياة الفيروس.تمنع هذه الأدوية فيروس HIV من الدخول إلى الخلية المستهدفة أو تثبط الإنزيمات الثلاثة (المُنتسخة العكسية، الإنزيم المدمج، وإنزيم بروتياز) التي يستخدمها الفيروس للتكاثر.
1.يرتبط الفيروس أولًا إلى الخلية، ويتغلغل إلى داخلها.المجموعات الدوائية الإجمالية التي تعمل ضدّ فيروس العَوَز المَناعي البَشَري في هذه المرحلة والتي تُسمى بمثبطات الدخول، وهي تشتمل على مثبطات الارتباط، ومثبطات ما بعد الارتباط، ومثبطات الاندماج.
2.يقوم فيروس HIV بتحرير المادة الوراثية الخاصة به RNA داخل الخلية المصابة.ولكي يتمكن الفيروس من التكاثر، فلا بد من تحويل المادة الوراثية الخاصة به من صيغة RNA إلى صيغة DNA.أدوية تُسمى مثبطات المنتسخة العكسية، والتي يمكنها منع إنزيم المنتسخة العكسية من تحويل الحمض النووي لفيروس HIV من صيغة RNA إلى صيغة DNA.
3.تدخل المادة الوراثية بصيغة DNA إلى نواة الخلية.
4.وبمساعدة إنزيم آخر يُطلق عليه اسم الإنزيم المُدمِج integrase (إنزيم يُنتجه الفيروس أيضًا)، تُصبح المادة الوراثية DNA للفيروس مندمجة مع المادة الوراثية DNA للخلية.في هذه المرحلة، الأدوية التي تُسمى مثبطات الاندماج، والتي يمكنها منع الحمض النووي DNA للفيروس HIV من الاندماج بالحمض النووي DNA للخلية البشرية.
5.تقوم المادة الوراثية للخلية المصابة بإنتاج المادة الوراثية RNA بالإضافة إلى البروتينات الضرورية لتركيب فيروس HIV جديد.
6.يجري تجميع فيروس جديد من خلال مادة وراثية RNA وقطعة صغيرة من البروتين.
7.يقوم الفيروس الوليد (برعم) بالخروج عبر غشاء الخلية المصابة، مغلفًا نفسه في أثناء خروجه بقطعة من غشائها.
7.5 و 8.ولكي يتمكن الفيروس الوليد من إصابة خلية جديدة، فلا بد من أن ينضج أولاً.هناك إنزيم آخر لفيروس HIV (بروتياز HIV) يُعد حاسماً في هذا النضج.في هذه المرحلة، يمكن للأدوية التي تسمى مثبطات البروتياز أن تمنع نضج فيروس HIV.