1.يرتبط الفيروس أولًا إلى الخلية، ويتغلغل إلى داخلها.المجموعات الدوائية الإجمالية التي تعمل ضدّ فيروس العَوَز المَناعي البَشَري في هذه المرحلة والتي تُسمى بمثبطات الدخول، وهي تشتمل على مثبطات الارتباط، ومثبطات ما بعد الارتباط، ومثبطات الاندماج.