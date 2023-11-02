الجذر الحسي (الخلفي): يقع هذا الجذر باتجاه الخلف، ويحمل المعلومات الحسية حول اللمس، والوضعية، والألم، ودرجة الحرارة من الجسم إلى الحبل الشوكي.

يوجد في وسط الحبل الشوكي منطقة على شكل فراشة من المادة الرمادية تساعد على إيصال النبضات من وإلى الأعصاب الشوكية.تسمى "الأجنحة" بالقرون.

القرنان الحسيان (الخلفيان): يحتوي هذان القرنان على الخلايا العصبية التي تستقبل الإشارات العصبية الخاصة بالألم، ودرجة الحرارة، وغيرها من المعلومات الحسية عبر الجذر الحسي من الخلايا العصبية خارج الحبل الشوكي.

القرنان الحركيان (الأماميان): يحتوي هذا القرنان على الخلايا العصبية التي تحمل الإشارات العصبية من الدماغ أو الحبل الشوكي عبر الجذر الحركي إلى العضلات.

تنتقل الإشارات العصبية صعودًا (إلى الدماغ) أو هبوطًا (من الدماغ) ضمن الحبل الشوكي عبر مسالك متميزة (مسارات).يحمل كل مسار نوعًا مختلفًا من الإشارة العصبية، إما المتجهة إلى الدماغ أو الصادرة عنه.ونقدم فيما يلي بعض الأمثلة: