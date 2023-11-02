من وإلى الحبل الشوكي صعودًا أو هبوطًا
تحمل الأعصاب الشوكية الإشارات العصبية من وإلى الحبل الشوكي من خلال جذرين عصبيين اثنين:
الجذر الحركي (الأمامي): يقع هذا الجذر باتجاه الأمام، ويحمل الإشارات العصبية من الحبل الشوكي إلى العضلات لتحفيز حركتها.
الجذر الحسي (الخلفي): يقع هذا الجذر باتجاه الخلف، ويحمل المعلومات الحسية حول اللمس، والوضعية، والألم، ودرجة الحرارة من الجسم إلى الحبل الشوكي.
يوجد في وسط الحبل الشوكي منطقة على شكل فراشة من المادة الرمادية تساعد على إيصال النبضات من وإلى الأعصاب الشوكية.تسمى "الأجنحة" بالقرون.
القرنان الحركيان (الأماميان): يحتوي هذا القرنان على الخلايا العصبية التي تحمل الإشارات العصبية من الدماغ أو الحبل الشوكي عبر الجذر الحركي إلى العضلات.
القرنان الحسيان (الخلفيان): يحتوي هذان القرنان على الخلايا العصبية التي تستقبل الإشارات العصبية الخاصة بالألم، ودرجة الحرارة، وغيرها من المعلومات الحسية عبر الجذر الحسي من الخلايا العصبية خارج الحبل الشوكي.
تنتقل الإشارات العصبية صعودًا (إلى الدماغ) أو هبوطًا (من الدماغ) ضمن الحبل الشوكي عبر مسالك متميزة (مسارات).يحمل كل مسار نوعًا مختلفًا من الإشارة العصبية، إما المتجهة إلى الدماغ أو الصادرة عنه.ونقدم فيما يلي بعض الأمثلة:
السبيل النخاعي المهادي الوحشي: تنتقل الإشارات العصبية الخاصة بالألم ودرجة الحرارة، التي يستقبلها القرن الحسي، عبر هذا المسار إلى الدماغ.
الأعمدة الظهرية: تنتقل الإشارات العصبية الخاصة بالذراعين والساقين عبر الأعمدة الظهرية إلى الدماغ.
السبل القشرية النخاعية: تنتقل الإشارات العصبية من الدماغ إلى القرن الحركي عبر هذه المسارات، ويقوم القرن الحركي بتوجيهها إلى العضلات بغية تحريكها.