عندما يحدث فشل كلوي، يُمكن التخلص من الفضلات والماء الزائد من الجسم عن طريق الديال الدموي أو الديال الصفاقي،

وبالنسبة إلى الديال الدَّموي، يُسحَب الدَّم من الجسم إلى آلة غسل الكُلى (تُسمى الكلية الاصطناعيَّة) التي تُرشِّح الدَّم.يصنعُ الأطباءُ وصلة اصطناعية بين شريان ووريدٍ (ناسور شرياني وريدي) للمساعدة على سحب الدَّم.