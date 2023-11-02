تكون الحبال الصوتية في وضعية الاسترخاء بشكل حرف V بحيث تسمح بمرور الهواء بحرية عبرها إلى الرغامى.تنفتح الحبال مفتوحة عند سحب الهواء إلى الرئتين (الشهيق) وتنغلق في أثناء البلع أو الكلام.

يمكن للطبيب المتمرس معاينة الحبال الصوتية والتحقق من مشاكلها عن طريق استخدام مرآة يحملها بمواجهة الجزء الخلفي من فم الشخص. ومن تلك المشاكل قرحات التماس، والأورام الحبيبية، والسلائل، والعقيدات، وشلل الحبال الصوتية، والسرطان.تؤثر جميع هذه المشاكل في الصوت.يمكن للشلل أن يُؤثِّر في واحد من الحبلين الصوتيين أو كليهما.