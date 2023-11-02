للوِقايةِ من الانصِمام الرِّئويّ، يستخدِمُ الأطباءُ عادةً أدويةً تُقلِّلُ من تخثُّر الدَّم؛ولكن، بالنسبة إلى بعض الأشخاص، قد ينصح الأطباءُ بوضع مُرشِّحٍ (كان يُسمَّى في السابق مظلَّة) بشكلٍ مُؤقَّتٍ أو دائمٍ في الوريد الأجوف السفليّ inferior vena cava.ينصح الأطباءُ باستخدام هذا المُرشِّح عادةً عندما لا يُمكن استخدام الأدوية؛ على سبيل المثال عندما يُعاني الشخص من النَّزف أيضًا.يستطيع المُرشِّح إيقافَ الصمَّات قبل أن تصِل إلى القلب، ولكنه يسمح في نفس الوقت بجريان الدَّم بشكلٍ طبيعيٍّ.تذوب الصمَّات التي جرى إيقافها من تلقاء ذاتها في بعض الأحيان.