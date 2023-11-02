يمر النائم بدورة من مراحل النوم المتباينة كل 90 إلى 120 دقيقة في أثناء الليل: ثلاث مراحل من النوم ذي حركة العين غير السريعة (النوم غير الريمي N) ومرحلة واحدة من النوم ذي حركة العين السريعة (النوم الريمي REM).

تكون مرحلة النوم الخفيف (المرحلة الأولى من النوم غير الريمي N1) قصيرة نسبيًا.وتكون المرحلة الثانية من النوم غير الريمي N2 هي المرحلة الأطول بين جميع مراحل النوم.يحدث النوم العميق (المرحلة N3) في الغالب خلال النصف الأول من الليل.ثم يُنفق المزيد من الوقت في النوم الريمي مع تقدم الليل.تحدث فترات استيقاظ وجيزة (تسمى المرحلة W) طوال الليل، ولكن النائم لا يدرك حدوثها في معظم الأحيان.