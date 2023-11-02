تعملُ شبكة من الأَوعِيَة اللِّمفية والعُقَد اللِّمفِية على تصريف السَّائِل من النَّسيج في الثَّدي،وجرى تصميم العُقَد اللِّمفِية حتى تحتجِزَ الخلايا الغريبة أو غير الطبيعية (مثل البكتيريا أو خلايا السرطان) التي قد تُوجَد في هذا السائل.في بعض الأحيان تمر خَلايا السرطان عبر العقد إلى داخل الأَوعِيَة اللِّمفية، وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم،

وعلى الرغم من أنَّه يجري تصريف السَّائِل من نسيج الثَّدي إلى عددٍ من العُقد اللمفية في نهاية المَطاف، يكون تصريف هذا السَّائِل أولًا عبر واحدةٍ أو بضع عُقَد لمفية قريبة عادةً؛وتسمى هذه العُقَد اللِّمفية العُقَد اللِّمفِية الخافرة، لأنها أوَّل من يُحذِّرُ من انتشار السرطان.