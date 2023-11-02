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كيف يمكن للخلايا التائية أن تتعرف على المستضدات

كيف يمكن للخلايا التائية أن تتعرف على المستضدات

تُعد الخلايا التائية جزءًا من نظام المراقبة في الجهاز المناعي.تنتقل الخلايا التائية عبر المجرى الدَّموي والجهاز اللِّمفَي.وعندما تصل إلى العُقَد اللِّمفِية أو جهاز لِّمفَي ثانوي آخر، فتقوم بالبحث عن الأجسام الأجنبية (المستضدات) في الجسم.ولكن، قبل أن تتمكن من التعرف بشكل كامل على المستضد الأجنبي والتعامل معه، ينبغي معالجة المستضد وتقديمه إليها عن طريق نوع آخر من الكريَّات البيض، يسمى الخلايا المقدمة للمستضد.تتكون الخلايا المقدمة للمستضد من الخلايا التغصنية dendritic cells (التي هي الأكثر فعالية)، والبالعات الكبيرة، والخلايا البائية.