يتدفق السَّائِل الشوكي أو النخاعي من خلال قناة بين الطبقتين الوسطى والداخلية للأنسجة (السَّحايا) التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.ولأخذ عَيِّنَة من هذا السائل، يقوم الطبيب بإدخال إبرة صغيرة مجوفة بين عظمتين (فقرتين) في أسفل العمود الفقري، تحت النقطة التي ينتهي فيها الحبل الشوكي.يستلقي الشخص على جانبه عادةً، مع ثني ركبتيه إلى صدره.تُوسع هذه الوضعية المسافة بين الفقرات، بحيث يمكن للطبيب تجنُّب إصابة العظام عند إدخال الإبرة.