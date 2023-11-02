يمكن قياسُ ضغط الدَّم بواسطة عدد من الأجهزة بسرعةٍ وبأقلِّ قدرٍ من الإزعاج.ولكن، يجري استعمالُ مقياس ضغط الدَّم sphygmomanometer عادةً.وهو يتألّف من كُمٍّ مطاطيٍّ ليِّن متَّصلٍ بكرةٍ مطاطيَّةٍ تُستَعمل لنفخ الكُّمِّ، ومقياسٍ لتسجيل ضغط الكُّم.قد يكون المقياسُ قرصًا مُدرَّجًا أو عمودًا زجاجيًّا مليئًا بالزئبق.ويُقاس ضغطُ الدَّم بالملليمتر الزئبقي (ملم زئبق)، لأنَّ الجهاز الأوَّل الذي استُعمِلَ لقياسه هو عمودٌ من الزِّئبق.

عند استخدام جهاز قياس الضغط، ينبغي أن يجلس الشَّخص بوضعية تكن فيها الرِجلين غير متصالبتين والظهر مدعوم.تجري تعرية الذراع (إذا جَرَى طيُّ الكُم، يجب توخِّي الحذر للتأكد من أنَّه ليس مشدودًا حول الذراع) وثنيها وإراحتها على الطَّاولة، بحيث يكون مستوى الذراع موازيًا لمستوى القلب؛ثم يجري لفُّ الكُمِّ حول الذراع.من الضروري استعمالُ الكمِّ المناسب لحجم الذراع؛فإذا كان الكُمُّ صغيرًا جدًّا، تكون قراءة ضغط الدَّم شديدة الارتفاع.أمَّا إذا كان الكُمُّ كبيرًا جدًّا، فستكون القراءة شديدةَ الانخفاض.

يُجرى الاستماعُ من خلال سمَّاعة الطبيب التي تُوضَع على الشريان تحت الكُمِّ، ثمَّ يقوم الممارس الصِحِّي بنفخِ الكُمِّ من خلال العصر المتكرِّر على الكرة المطَّاطيَّة حتى يضغطَ الكُمُّ بإحكامٍ على الشريان بحيث يتوقف جريان الدَّم بشكلٍ مؤقَّت، فيكون الضغط عندها أعلى من الضغط الانقباضي المعتاد للشخص بحوالي 30 ملم زئبقي (الضغط الموجود عندما ينبض القلب) عادةً؛ثم يجري تفريغ الكُمِّ من الهواء تدريجيًّا.قيمة الضغط الذي يسمع فيه الطبيب أوَّل نبضٍ في الشريان هي قيمة الضغط الانقباضي.ويستمرُّ تفريغ الكم من الهواء إلى أن يتوقََّف سماع صوت جريان الدم.وتكون قيمة الضغط لحظة توقُّف سماع صوت جريان الدم هي قيمة الضغط الانبساطي (الضغط الموجود عندَ استرخاء القلب بين النبضات).