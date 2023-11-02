ينطوي تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية التنظيريّ بالطريق الرَّاجع على استخدام عامل تباين ظليل على الأشعة عبر منظار يجري إدخاله في الفم وعبر المعدة إلى داخل الاثناعشريّ.يجري حقن عامل التباين الظليل على الأشعة في القناة الصفراوية من بعد مَصَرَّةُ أودي مباشرةً.ومن ثمَّ يرجع عامل التباين الظليل على الأشعة إلى القناة الصفراوية وغالبًا ما يُظهِر القنوات البنكرياسية.