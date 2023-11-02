طريقةُ استعمال جهاز الاستنشاق بالجُرعات المُقنَّنة المزود بمفساح
رُجُّ جهاز الاستنشاق بعد نزع الغطاء من جهاز الاستنشاق ومن المفساح
قم بتوصيل المفساح إلى جهاز الاستنشاق.
أخرج هواء الزفير بالكامل لمدة 1 أو 2 ثانية.حاول إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء من رئتيك.
ضع المفساح بين الأسنان وأغلق الشفتين بإحكام حولهما.
تنفس ببطء من خلال فمك.
ينبغي الضغط على الجزء العلوي من جهاز الاستنشاق والاستمرار بالتنفس ببطء وعمق.
أخرج المفساح من الفم.
احبس نفسك لمدة 10 ثوان (أو لأطول فترة ممكنة).
يجب القيام بالزَّفير وتكرار العملية بعدَ دقيقة واحدة إذا كان مطلوبًا استعمال جرعة أخرى.
أعد الأغطية إلى جهاز الاستنشاق والمفساح.