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طريقةُ استعمال جهاز الاستنشاق بالجُرعات المُقنَّنة المزود بمفساح

طريقةُ استعمال جهاز الاستنشاق بالجُرعات المُقنَّنة المزود بمفساح

  • رُجُّ جهاز الاستنشاق بعد نزع الغطاء من جهاز الاستنشاق ومن المفساح

  • قم بتوصيل المفساح إلى جهاز الاستنشاق.

  • أخرج هواء الزفير بالكامل لمدة 1 أو 2 ثانية.حاول إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء من رئتيك.

  • ضع المفساح بين الأسنان وأغلق الشفتين بإحكام حولهما.

  • تنفس ببطء من خلال فمك.

  • ينبغي الضغط على الجزء العلوي من جهاز الاستنشاق والاستمرار بالتنفس ببطء وعمق.

  • أخرج المفساح من الفم.

  • احبس نفسك لمدة 10 ثوان (أو لأطول فترة ممكنة).

  • يجب القيام بالزَّفير وتكرار العملية بعدَ دقيقة واحدة إذا كان مطلوبًا استعمال جرعة أخرى.

  • أعد الأغطية إلى جهاز الاستنشاق والمفساح.