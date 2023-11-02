إزالة الرجفان المبكرة: في بعض الأحيان، قد يكون من الضروري إعطاء صدمة كهربائية تسمى إزالة الرجفان defibrillation لاستعادة النظم القلبي الطبيعي.كلما حدث ذلك في وقت أبكر، كلما كان أفضل.