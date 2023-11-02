سلسلة النجاة
تتضمن الحلقات الحيوية في سلسلة النجاة ما يلي:
الوصول المبكر إلى الرعاية الطارئة: كلما أدرك أحد المارة حدوث السكتة القلبية بشكل مبكر، كلما ازداد احتمال أن يتمكن شخص ما من الاتصال بخدمات الطوارئ الطبية، وازداد احتمال أن يصل موظفو الرعاية إلى الموقع لتقديم الرعاية المتقدمة.
الإنعاش القلبي الرئوي المبكر (CPR): كلما بدأ المُنقِذ بالإنعاش القلبي الرئوي (وخاصة الضغطات الصدرية) في وقت أبكر، كلما ازدادت فرصة حصول الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى على ما يكفي من الأكسجين للحفاظ على حياة الشخص حتى استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي أو تقديم المزيد من الرعاية الطبية المتقدمة.
إزالة الرجفان المبكرة: في بعض الأحيان، قد يكون من الضروري إعطاء صدمة كهربائية تسمى إزالة الرجفان defibrillation لاستعادة النظم القلبي الطبيعي.كلما حدث ذلك في وقت أبكر، كلما كان أفضل.
التوفير المبكر للرعاية الطبية المتقدمة: كلما أسرع موظفو الخدمات الطبية الإسعافية في تولي مسؤولية ما بدأه المُنقذ، كلما تمكن الشخص من الاستفادة من الرعاية الطبية المتقدمة.
يحتاج الأشخاص الذين يجري إنعاشهم إلى مراقبة وعلاج متقدمين، وإلى إعادة التأهيل في نهاية المطاف، وتدابير أخرى لتحسين التعافي.