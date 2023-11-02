تُستأصلُ بعض البواسير الداخلية من خلال ربطها بشرائط مطاطيَّة في إجراءٍ يُجرى في العيادات الخارجيَّة يسمى ربط الشريط المطاطي.يتكوَّن الجهاز المُستعمل (الرَّابط) من ملقطٍ مُحاطٍ بأسطوانة مع أشرطة من المطاط (0.5 سم) موضوعة على أحد طرفيها.يجري إدخال الرَّابط في الشرج من خلال منظار الشرج (أنبوب مشاهدة قصير وقاسي)، ويَجرِي مسك البواسير بالملقط.تُسحَبُ الأسطوانة نحو الأعلى فوق الملقط والباسور، دافعةً الشرائط المطَّاطيَّة أمامها وحول قاعدة البواسير.تقوم الشرائط المطاطيَّة بقطع إمدادات الدَّم إلى البواسير، ممَّا يؤدي إلى ذبولها وسقوطها من دون ألم خلال بضعة أيَّام.يجري ربط باسورٍ واحدٍ كلَّ أسبوعين تقريبًا.قد يكون من الضروري استعمال الكثير من العلاجات.يمكن ربط أكثر من باسور واحدٍ خلال مراجعة الطبيب في بعض الأحيان.