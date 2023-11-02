دورة حياة متماثلة الأبواغ البديعة
Cystoisospora belliلا تكون الكيسات البيضية لمتماثلة الأبواغ البديعة متبيّغة (أي معدية) عند تمريرها في البراز.انتقال برازي فمويّ fecal-oral transmission
1.تُطرح الكيسات البيضية غير الناضجة في البراز.وتحتوي كل جريبة على خلية للبيضة.تنقسم الأَرَوَمة البُقَوِيَّة sporoblast إلى قسمين ، وتفرز جدارًا كيسياً ، لتصبح كيسين sporocysts.تنقسم الكيسات البوغية وتُنتِج الجزيئات البوغية.
2.2. يجري تناول الكيسات البيضية وتتسرب من الكيسة.يجري إطلاق الجزيئات البوغية وتغزو الخلايا الظهارية.
3-5.في داخل الخلايا، تتضاعف لا جنسيًا في البداية.بعد أسبوع واحد على الأقل ، تحدث الخلايا المشيجية الذكور والإناث.يؤدي الإخصاب إلى ظهور الأكياس البيضية التي تتساقط في البراز.
مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.