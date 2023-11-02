دورة حياة متفرع الخصية الصيني
1.عند الشخص المصاب، تُحرر الديدان المثقوبة بيوضها في البراز عن طريق الصفراء.تُطرح الديدان المثقوبة مع البراز إلى خارج الجسم.
2.وفي الوسط الخارجي، تقوم الحلزونات بابتلاع تلك الديدان.في داخل الحلزون، تمر البيوض بعدة مراحل لكي تتطور إلى الشكل البالغ من الدودة المثقوبة التي تكون مزودة بسوط يساعدها على السباحة (يُصبح اسمها ذانبة cercaria).
3.تخترق الذوانب جلد أسماك المياه العذبة وتشكل كيسات في أنسجة السمكة.
4.يُصاب الناس بالعدوى عند تناول أسماك المياه العذبة المصابة النيئة، أو غير المطهية بشكل جيد، أو المملحة، أو المخللة، أو المدخنة.
5.وفي أمعاء الشخص المصاب، تغادر اليرقات الكيسات.
6.تهاجر اليرقات إلى القناة الصفراوية عن طريق الأمعاء، ومن ثم إلى الكبد أو المرارة.وهناك تتطور اليرقات إلى ديدان بالغة وتنتج البيوض.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا