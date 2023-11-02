دورة حياة خفيّة الأبواغCryptosporidium
Cryptosporidiumتنتقل طفيليات خفيّة الأبواغ بشكل رئيسي عن طريق التماس مع المياه الملوثة (على سبيل المثال مياه الشرب أو أحواض السباحة)، وأحيانًا عن طريق الغذاء الملوث.
1.تُطرح البيوض (البيضات المتكيسة) في براز المُضيف المُصاب بالعدوى، وأحيانًا في إفرازات جهازه التنفسي.يُمكن للبيوض أن تنقل العدوى عند طرحها.
2–3 (a–k).يجري ابتلاع (أو استنشاق) البيوض الموجودة في المياه الملوثة أو الطعام، وتفقس داخل الجسم.تغير الطفيليات من شكلها عدة مرات.تتضاعف الطفيليات لا جنسيًا في البداية.وبعد ذلك تتطور إلى ذكور (عرسية مكروية) وإناث (عرسية كبروية).تتزاوج هذه الأشكال فيما بينها وتُنتج بيوضًا.يجري إنتاج شكلين من البيوض: بيوض ذات جدار ثخين، والتي يجري إطراحها من قبل شخص مُصاب بالعدوى، وبيوض ذات جدار رقيق، والتي تشترك بشكل خاص في العدوى التلقائية.في العدوى التلقائية، تتطور البيوض إلى شكل بالغ، وتُسبب العدوى حتى من دون أن تغادر الجسم.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا