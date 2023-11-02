8.تخترق اليرقات جدار الأمعاء، وتمر عبر الحجاب الحاجز، وتغزو الرئتين.وفي داخل الرئتين، تتطور اليرقات إلى ديدان بالغة، وتنتج البيوض، والتي تطرح إلى خارج الجسم من خلال البلغم الذي يسعله المريض أو يبصقه، أو من خلال البراز.