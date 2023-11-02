دورة حياة جانبية المناسل الفسترمانية
1.تُطرح البيوض في بلغم أو براز الأشخاص المصابين.
2 - 3.تتطور البيوض في الوسط الخارجي، وتفقس لتشكل ديدان غير ناضجة (تُسمى طفيلات)، ويجري التهامها من قبل الحلزونات.
4.في داخل الحلزون، تمر الطفيلات بعدة مراحل لكي تتطور إلى الشكل القادر على السباحة (ذانبة).
5. تُصيب عدوى الذانبات السرطان (السلطعون) أو جراد المياه العذبة وتشكل كيسات (يُطلق عليها اسم خلائف الذوانب metacercariae).
6.يُصاب الشخص السليم بالعدوى عند ابتلاع الكيسات الموجودة في السرطانات أو جراد المياه العذبة النيئة، أو غير المطهية بشكل جيد، أو المُخللة.
7.وفي أمعاء الشخص المصاب، تغادر اليرقات كيساتها.
8.تخترق اليرقات جدار الأمعاء، وتمر عبر الحجاب الحاجز، وتغزو الرئتين.وفي داخل الرئتين، تتطور اليرقات إلى ديدان بالغة، وتنتج البيوض، والتي تطرح إلى خارج الجسم من خلال البلغم الذي يسعله المريض أو يبصقه، أو من خلال البراز.
مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.