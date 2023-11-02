1أ.تمرُّ البيُوض في براز القطط؛حيث تعبرُ العديد من البيُوض، ولكن لمدة أسبوع إلى أسبوعين فقط عادة.وبعدَ 1 إلى 5 أيام في البيئة، تصبح البيُوض قادرةً على التسبُّب بالعدوى.