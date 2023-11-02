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دورة حياة <i >المقوسة الغوندية</i>

دورة حياة المقوسة الغوندية

  • 1أ.تمرُّ البيُوض في براز القطط؛حيث تعبرُ العديد من البيُوض، ولكن لمدة أسبوع إلى أسبوعين فقط عادة.وبعدَ 1 إلى 5 أيام في البيئة، تصبح البيُوض قادرةً على التسبُّب بالعدوى.

  • 1ب.يمكن أن تُصابَ القطط بالعدوى من جديد نتيجة تناول أطعمة أو مواد ملوَّثة بالبيوض.

  • 2.كما أنَّ الحيوانات الأخرى (مثل الطيور البرِّية والقوارض والغزلان والخنازير والأغنام) قد تبتلع البيُوض الموجودة في التربة والمياه الملوَّثة أو المواد النباتية أو براز القطط.

  • 3.وبعدَ مدة وجيزة من ابتلاع البيوض، تُطلِق أشكالًا من الطفيليَّات يمكن ان تتحرَّك (وتسمَّى السَّوارِع tachyzoites).

  • 4.تنتشر السَّوارِع في جميع أنحاء جسم الحيوان، وتشكِّل كيسَاتٍ في الأنسجة العصبية والعضلية.

  • 5.تصبح القطط مصابة بالعدوى بعدَ تناول الحيوانات التي تحتوي على هذه الكيسَات.

  • 6أ.كما يمكن أن يُصابَ المَرضَى بالعدوى عن طريق تناول اللحوم غير المطبوخة التي تحتوي على هذه الكيسَات.

  • 6ب.وقد يُصابون بالعدوى أيضًا عندما يأكلون الطعام أو الماء أو المواد الأخرى (مثل التربة) الملَّوثة ببراز القطط، أو عندما يتعاملون مع فضلاتها، ثم يلمسون أفواهَهم.

  • 7.ولكن، نادرًا ما يُصاب البشر عندَ نقل الدَّم أو زرع الأعضاء التي تحتوي على الطفيلي.

  • 8.كما أنَ انتشار العدوى من الأم إلى الجنين نادرة أيضًا.

  • 9.في البشر، تشكِّل الطفيليَّات كيسَاتٍ في الأنسجة، ويكون ذلك عادة في العضلات والقلب والدماغ والعينين.