دورة حياة المقوسة الغوندية
1أ.تمرُّ البيُوض في براز القطط؛حيث تعبرُ العديد من البيُوض، ولكن لمدة أسبوع إلى أسبوعين فقط عادة.وبعدَ 1 إلى 5 أيام في البيئة، تصبح البيُوض قادرةً على التسبُّب بالعدوى.
1ب.يمكن أن تُصابَ القطط بالعدوى من جديد نتيجة تناول أطعمة أو مواد ملوَّثة بالبيوض.
2.كما أنَّ الحيوانات الأخرى (مثل الطيور البرِّية والقوارض والغزلان والخنازير والأغنام) قد تبتلع البيُوض الموجودة في التربة والمياه الملوَّثة أو المواد النباتية أو براز القطط.
3.وبعدَ مدة وجيزة من ابتلاع البيوض، تُطلِق أشكالًا من الطفيليَّات يمكن ان تتحرَّك (وتسمَّى السَّوارِع tachyzoites).
4.تنتشر السَّوارِع في جميع أنحاء جسم الحيوان، وتشكِّل كيسَاتٍ في الأنسجة العصبية والعضلية.
5.تصبح القطط مصابة بالعدوى بعدَ تناول الحيوانات التي تحتوي على هذه الكيسَات.
6أ.كما يمكن أن يُصابَ المَرضَى بالعدوى عن طريق تناول اللحوم غير المطبوخة التي تحتوي على هذه الكيسَات.
6ب.وقد يُصابون بالعدوى أيضًا عندما يأكلون الطعام أو الماء أو المواد الأخرى (مثل التربة) الملَّوثة ببراز القطط، أو عندما يتعاملون مع فضلاتها، ثم يلمسون أفواهَهم.
7.ولكن، نادرًا ما يُصاب البشر عندَ نقل الدَّم أو زرع الأعضاء التي تحتوي على الطفيلي.
8.كما أنَ انتشار العدوى من الأم إلى الجنين نادرة أيضًا.
9.في البشر، تشكِّل الطفيليَّات كيسَاتٍ في الأنسجة، ويكون ذلك عادة في العضلات والقلب والدماغ والعينين.