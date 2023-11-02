دورة حياة المثقبية الكروزية
1.عندما يقوم البق الترياتومي الحامل للعدوى بلدغ شخص، فإنه ينقل إليه برازه الحاوي على أوالي.
2.تدخل الأوالي من خلال الجرح الناجم عن اللدغة أو من خلال الأغشية المخاطية، مثل الغشاء الشفاف المغطي للعين (الملتحمة).
3.يتغير شكل الأوالي بعد ذلك وتتضاعف.
4.ثم يتغير شكلها مرة أخرى، وتدخل إلى المجرى الدموي، وتنتقل إلى نسج أخرى في الجسم.وهناك يتغير شكلها إلى الشكل الذي يُسبب الأعراض.
5.فإذا قامت حشرة بق مقبّل جديدة بلدغ الشخص (أو الحيوان) المصاب، فإن العدوى تنتقل إليها.
6 - 7.في داخل حشرة البق، تغير الأوالي أشكالها وتتضاعف.
8.يتغير شكل البق في الجزء السفلي من أمعاء البق (المعي المؤخر) إلى شكل يمكنه نقل العدوى للبشر والحيوانات.وبعد ذلك يجري طرحه في براز حشرة البق.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا