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<i >دورة حياة المثقبية الكروزية</i>

دورة حياة المثقبية الكروزية

  • 1.عندما يقوم البق الترياتومي الحامل للعدوى بلدغ شخص، فإنه ينقل إليه برازه الحاوي على أوالي.

  • 2.تدخل الأوالي من خلال الجرح الناجم عن اللدغة أو من خلال الأغشية المخاطية، مثل الغشاء الشفاف المغطي للعين (الملتحمة).

  • 3.يتغير شكل الأوالي بعد ذلك وتتضاعف.

  • 4.ثم يتغير شكلها مرة أخرى، وتدخل إلى المجرى الدموي، وتنتقل إلى نسج أخرى في الجسم.وهناك يتغير شكلها إلى الشكل الذي يُسبب الأعراض.

  • 5.فإذا قامت حشرة بق مقبّل جديدة بلدغ الشخص (أو الحيوان) المصاب، فإن العدوى تنتقل إليها.

  • 6 - 7.في داخل حشرة البق، تغير الأوالي أشكالها وتتضاعف.

  • 8.يتغير شكل البق في الجزء السفلي من أمعاء البق (المعي المؤخر) إلى شكل يمكنه نقل العدوى للبشر والحيوانات.وبعد ذلك يجري طرحه في براز حشرة البق.

مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا

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