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دورة حياة <i >المثقبية البروسيّة الغامبيّة</i> و<i >المثقبية البروسية الروديسية</i>

دورة حياة المثقبية البروسيّة الغامبيّة والمثقبية البروسية الروديسية

  • 1.عندما تقوم ذبابة تسي تسي بلدغ شخص (أو حيوان)، فإنها تحقن جلده بنوع من الأوالي يُمكن أن تُسبب العدوى (تُدعى السوائط المثقبية).تنتقل هذه الأوالي إلى الجهاز اللمفي والمجرى الدموي للشخص.

  • 2.في داخل الشخص، تُغير الأوالي من شكلها وتنتقل إلى الأعضاء والنسج في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك السائل اللمفي والسائل النخاعي.

  • 3.تتضاعف هذه الأوالي في المجرى الدموي وغيره من السوائل.

  • 4.تجول الأوالي في المجرى الدموي.

  • 5.عندما تلدغ الذبابة شخصًا مصابًا بالأوالي، فإنها تنتقل إلى الجهاز الهضمي للذبابة.

  • 6.تُغير الأوالي من شكلها داخل الذبابة، وتتضاعف.

  • 7–8.تنتقل الأوالي إلى الغدد اللعابية للذبابة، وتتضاعف، وتتحول إلى سوائط مثقبية (نفس الشكل الذي جرى حقنه عندما لدغت ذبابة تسي تسي الشخص السليم).

مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا