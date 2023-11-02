دورة حياة المثقبية البروسيّة الغامبيّة والمثقبية البروسية الروديسية
1.عندما تقوم ذبابة تسي تسي بلدغ شخص (أو حيوان)، فإنها تحقن جلده بنوع من الأوالي يُمكن أن تُسبب العدوى (تُدعى السوائط المثقبية).تنتقل هذه الأوالي إلى الجهاز اللمفي والمجرى الدموي للشخص.
2.في داخل الشخص، تُغير الأوالي من شكلها وتنتقل إلى الأعضاء والنسج في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك السائل اللمفي والسائل النخاعي.
3.تتضاعف هذه الأوالي في المجرى الدموي وغيره من السوائل.
4.تجول الأوالي في المجرى الدموي.
5.عندما تلدغ الذبابة شخصًا مصابًا بالأوالي، فإنها تنتقل إلى الجهاز الهضمي للذبابة.
6.تُغير الأوالي من شكلها داخل الذبابة، وتتضاعف.
7–8.تنتقل الأوالي إلى الغدد اللعابية للذبابة، وتتضاعف، وتتحول إلى سوائط مثقبية (نفس الشكل الذي جرى حقنه عندما لدغت ذبابة تسي تسي الشخص السليم).
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا