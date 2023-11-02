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دورة حياة <i >المتورقة الكبدية</i>

دورة حياة المتورقة الكبدية

  • 1.عند الشخص المصاب، تُحرر الديدان المثقوبة بيوضها في البراز عن طريق الصفراء.تُطرح الديدان المثقوبة مع البراز إلى خارج الجسم.

  • 2-3.وفي الماء، تُطلِق البيوض اليرقات التي تخترق القواقع أو الحلزونات.

  • 4.في داخل الحلزون، تمر البيوض بعدة مراحل لكي تتطور إلى الشكل البالغ من الدودة المثقوبة التي تكون مزودة بسوط يساعدها على السباحة (يُصبح اسمها ذانبة cercaria).

  • 5.تحرر الحلزونات المصابة بالعدوى الطفيلات، وتشكل كيسات على البقلة المائية وغيرها من النباتات المائية.

  • 6.يُصاب الشخص بالعدوى عند تناول نباتات تحتوي على الكيسات (وخاصة البقلة المائية).

  • 7.في الأمعاء، تتحرر اليرقات من داخل الكيسات.

  • 8.تنتقل اليرقاتُ إلى تجويف البطن والكبد عبر جدار الأمعاء والكبد، ومن ثمّ إلى القنوات الصفراوية.وهناك، تتطور اليرقات إلى ديدان مثقوبة بالغة منتجة للبيوض.

مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا