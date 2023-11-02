دورة حياة المتورقة الكبدية
1.عند الشخص المصاب، تُحرر الديدان المثقوبة بيوضها في البراز عن طريق الصفراء.تُطرح الديدان المثقوبة مع البراز إلى خارج الجسم.
2-3.وفي الماء، تُطلِق البيوض اليرقات التي تخترق القواقع أو الحلزونات.
4.في داخل الحلزون، تمر البيوض بعدة مراحل لكي تتطور إلى الشكل البالغ من الدودة المثقوبة التي تكون مزودة بسوط يساعدها على السباحة (يُصبح اسمها ذانبة cercaria).
5.تحرر الحلزونات المصابة بالعدوى الطفيلات، وتشكل كيسات على البقلة المائية وغيرها من النباتات المائية.
6.يُصاب الشخص بالعدوى عند تناول نباتات تحتوي على الكيسات (وخاصة البقلة المائية).
7.في الأمعاء، تتحرر اليرقات من داخل الكيسات.
8.تنتقل اليرقاتُ إلى تجويف البطن والكبد عبر جدار الأمعاء والكبد، ومن ثمّ إلى القنوات الصفراوية.وهناك، تتطور اليرقات إلى ديدان مثقوبة بالغة منتجة للبيوض.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا