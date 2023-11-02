2.يجري ابتلاع المُشيّقات من قبل نوع محدد من الخلايا المناعية يُطلق عليها اسم البلاعم (البالعات الكبيرة).(يُطلق على عملية ابتلاع خلية لكائن حي دقيق، أو خلية أخرى، أو أجزاء من الخلايا بالبلعمة phagocytosis، ويُطلق على الخلايا التي تقوم بفعل البلعمة اسم الخلايا البالعة phagocytes.)