دورة حياة الليشمانيا
1.يُصاب الشخص بالليشمانيا عندما يتعرض للدغة أنثى ذبابة الرمل الحاملة للعدوى.تقوم ذبابات الرمل بحقن شكل من الأوالي (يُدعى المُشيّقة promastigote) يمكن أن يسبب العدوى.
2.يجري ابتلاع المُشيّقات من قبل نوع محدد من الخلايا المناعية يُطلق عليها اسم البلاعم (البالعات الكبيرة).(يُطلق على عملية ابتلاع خلية لكائن حي دقيق، أو خلية أخرى، أو أجزاء من الخلايا بالبلعمة phagocytosis، ويُطلق على الخلايا التي تقوم بفعل البلعمة اسم الخلايا البالعة phagocytes.)
3.في هذه الخلايا، تتحول المُشيّقات إلى شكل آخر (يُدعى الليشمانة).
4.تتضاعف الليشمانات في داخل البلاعم في عدة أنسجة من الجسم.
5-6.عندما تقوم ذبابة الرمل بلداغ شخص أو حيوان مصاب، فإن العدوى تنتقل إليها عن طريق ابتلاع الدم الحاوي على البلاعم التي تضم الليشمانات بداخلها.
7.تتطور الليشمانات إلى مُشيّقات في الجزء المتوسط من أمعاء ذبابة الرمل (المعي الأوسط).
8.تتضاعف المُشيّقات في المعي الأوسط، وتتطور، وتهاجر إلى الأجزاء الفموية في فم الذبابة.وعندما تلدغ ذبابة الرمل شخصًا سليمًا، فإن المُشيقات تنتقل إليه، وبذلك تكتمل دورة حياتها.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا