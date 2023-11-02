7.حالما تصل اليرقات إلى الرئتين، فإنها تعبر إلى الأسناخ الرئوية، وتنتقل عبر المجاري التنفسية العليا إلى الحلق، ومن ثم إلى الجهاز الهضمي.عندما تصل اليرقات إلى الأمعاء الدقيقة، فإنها تتطور إلى ديدان بالغة.