دورة حياة الصَفَر الخراطيني Ascaris lumbricoides
1.تعيش الديدان البالغة في الأمعاء الدقيقة للشخص المصاب.يمكن لإناث الديدان إنتاج حوالى 200 ألف بيضة يوميًا.يجري طرح البيوض في البراز.
2.فقط البيوض الملقحة هي التي تسبب العدوى.
3.تتطور البيوض الملقحة في التربة.تُعد التربة الرطبة والدافئة والمظللة هي أنسب مكان لتطور البيوض.
4.يُصاب الشخص بالعدوى عند ابتلاع بيوض الإسكاريس، والتي غالبًا ما تكون موجودة في الطعام الذي لامس التربة الملوثة ببراز إنسان يحتوي على بيوض الإسكاريس.
5.تفقس البيوض وتحرر اليرقات في الأمعاء.
6.تخترق اليرقات جدار الأمعاء الدقيقة وتنتقل عبر الأوعية اللمفية والمجرى الدموي إلى الرئتين.
7.حالما تصل اليرقات إلى الرئتين، فإنها تعبر إلى الأسناخ الرئوية، وتنتقل عبر المجاري التنفسية العليا إلى الحلق، ومن ثم إلى الجهاز الهضمي.عندما تصل اليرقات إلى الأمعاء الدقيقة، فإنها تتطور إلى ديدان بالغة.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا