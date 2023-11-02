دورة حياة السوطاء
1.يطرح الأشخاص المصابون بيوض ديدان السوطاء في برازهم.
2 - 3.تنضج البيوض في التربة.وبعد 15-30 يوم يمكن لهذه البيوض أن تُسبب العدوى.
4.يمكن ابتلاع البيوض عندما تتلوث اليدان أو الطعام بالبراز الحاوي على بيوض ديدان السوطاء أو التربة الملوثة بهذا البراز.
5.تفقس البيوض في الأمعاء الدقيقة وتحرر اليرقات.
6.تنضج اليرقات وتثبت نفسها كديدان بالغة في جزء من الأمعاء الغليظة (الأعور).تُنتج إناث الدودة السوطاء البيوض.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا