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دورة حياة السوطاء

دورة حياة السوطاء

  • 1.يطرح الأشخاص المصابون بيوض ديدان السوطاء في برازهم.

  • 2 - 3.تنضج البيوض في التربة.وبعد 15-30 يوم يمكن لهذه البيوض أن تُسبب العدوى.

  • 4.يمكن ابتلاع البيوض عندما تتلوث اليدان أو الطعام بالبراز الحاوي على بيوض ديدان السوطاء أو التربة الملوثة بهذا البراز.

  • 5.تفقس البيوض في الأمعاء الدقيقة وتحرر اليرقات.

  • 6.تنضج اليرقات وتثبت نفسها كديدان بالغة في جزء من الأمعاء الغليظة (الأعور).تُنتج إناث الدودة السوطاء البيوض.

مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا