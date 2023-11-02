4.بعد ذلك، تنتقل الكرات من خلال المجرى الدموي إلى عدة أعضاء، مثل الكبد والرئتين.تتطور الكرات في هذه الأعضاء إلى كيسات تتضخم تدريجيًا، وقد تُسبب أعراضًا عند البشر المصابين.وضمن هذه الكيسات، تتشكل يرقات (تُدعى الرؤيسات البدئية protoscolices) وكيسات أصغر.تنتقل العدوى إلى الكلاب وغيرها من الحيوانات ذات الأنياب (مثل الثعالب أو القيّوط) عن طريق تناول الأعضاء الحاوية على الكيسات في المضيف المتوسط (مثل الخراف، أو الماعز، أو الخنازير).