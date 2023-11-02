1.تعيش شريطية الكلاب في أمعاء الكلاب وغيرها من الحيوانات ذات الأنياب (المُضيف النهائي).
2.تقوم الديدان البالغة بتحرير البيوض، والتي تُطرح مع البراز.
3.يمكن للحيوانات أن تتناول طعامًا ملوثًا بالبراز فتنتقل البيوض إليها (مُضيف متوسط)، وعادةً ما تكون هذه الحيوانات من الخراف أو الماعز أو الخنازير أو الأبقار أو الأحصنة أو الإبل أو حتى البشر، ومن ثم تفقس البيوض في أمعائها وتحرر كرات تحتوي على يرقات الدودة الشريطية (تُسمى المُصنّرات).تخترق تلك الكرات جدار الأمعاء.
4.بعد ذلك، تنتقل الكرات من خلال المجرى الدموي إلى عدة أعضاء، مثل الكبد والرئتين.تتطور الكرات في هذه الأعضاء إلى كيسات تتضخم تدريجيًا، وقد تُسبب أعراضًا عند البشر المصابين.وضمن هذه الكيسات، تتشكل يرقات (تُدعى الرؤيسات البدئية protoscolices) وكيسات أصغر.تنتقل العدوى إلى الكلاب وغيرها من الحيوانات ذات الأنياب (مثل الثعالب أو القيّوط) عن طريق تناول الأعضاء الحاوية على الكيسات في المضيف المتوسط (مثل الخراف، أو الماعز، أو الخنازير).
5-6.بعد أن يبتلع الكلب أو غيره من الحيوانات ذات الأنياب الكيسات، فإن الكيسات تُحرر الرؤيسات البدئية وتتطور إلى ديدان بالغة.
مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا.