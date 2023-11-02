4.وعندما تلامس المضيف البشري، فإنها تخترق الجلد، وتنتقل عبر الأوعية الدموية إلى القلب ومن ثم إلى الرئتين.تخرج مُفرَزات تحتوي على اليرقات من الرئتين عبر السعال، وتبتلع إلى المعدة.