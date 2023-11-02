دورة حياة الدُّودة الشصِّية
1.تُطرح البيُوض في براز القطط.
2.إذا ترسبت البيوض في مكان دافئ ورطب على التربة الرخوة، فإن اليرقات تفقس في غضون يوم أو يومين.
3.وبعد 5 إلى 10 أيام، تصبح اليرقات مُعدية.
4.وعندما تلامس المضيف البشري، فإنها تخترق الجلد، وتنتقل عبر الأوعية الدموية إلى القلب ومن ثم إلى الرئتين.تخرج مُفرَزات تحتوي على اليرقات من الرئتين عبر السعال، وتبتلع إلى المعدة.
5.تصل اليرقات إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تتحول إلى ديدان ناضجة.تعيش الديدان البالغة في الأمعاء الدقيقة.وهي تلتصق بجدار الأمعاء، وتتغذى على الدَّم، وتنتج بيوضًا.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا