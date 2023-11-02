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دورة حياة الدُّودة الشصِّية

دورة حياة الدُّودة الشصِّية

  • 1.تُطرح البيُوض في براز القطط.

  • 2.إذا ترسبت البيوض في مكان دافئ ورطب على التربة الرخوة، فإن اليرقات تفقس في غضون يوم أو يومين.

  • 3.وبعد 5 إلى 10 أيام، تصبح اليرقات مُعدية.

  • 4.وعندما تلامس المضيف البشري، فإنها تخترق الجلد، وتنتقل عبر الأوعية الدموية إلى القلب ومن ثم إلى الرئتين.تخرج مُفرَزات تحتوي على اليرقات من الرئتين عبر السعال، وتبتلع إلى المعدة.

  • 5.تصل اليرقات إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تتحول إلى ديدان ناضجة.تعيش الديدان البالغة في الأمعاء الدقيقة.وهي تلتصق بجدار الأمعاء، وتتغذى على الدَّم، وتنتج بيوضًا.

مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا