دورة حياة التنينة الميدينية
1a أو 1b.تنتقل العدوى عن طريق شرب المياه الحاوية على قشريات المياه العذبة الصغيرة المصابة بيرقات التنينة الميدينية أو تناول سمك غير مطبوخ يؤوي اليرقات.
2.بعد ابتلاع القشريات، فإنها تموت وتحرر اليرقات، والتي تخترق جدار المعدة والأمعاء وتصل إلى تجويف البطن.وهناك، تتحول اليرقات إلى ديدان ناضجة تتزاوج فيما بينها.
3.بعد التزاوج، تموت ذكور الديدان، وتنتقل إناثها عبر النسج تحت الجلد عادة وصولاً إلى الساقين أو القدمين.وبعد سنة من إصابة الشخص بالعدوى، تنتقل الديدان الإناث الحبلى إلى سطح الجلد، فتسبب ظهور فقاعة.تُسبب الفقاعة إحساسًا حارقًا شديدًا، ثم تتمزق.
4.وعندما يحاول المَرضَى التخفيف من الشعور الحارِق عن طريق غمر الساق في الماء، تُحرِّر الدودةُ الحامل اليرقاتِ في المياه.
5.بعد ذلك تقوم قشريات المياه العذبة الأخرى بابتلاع تلك اليرقات.
6.وفي داخل القشريات، يتغير شكل اليرقات إلى شكل آخر، وتصبح قادرة على التسبب بالعدوى.وعندما يبتلع الشخص السليم القشريات، تكتمل دورة حياة الديدان.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا