3.بعد التزاوج، تموت ذكور الديدان، وتنتقل إناثها عبر النسج تحت الجلد عادة وصولاً إلى الساقين أو القدمين.وبعد سنة من إصابة الشخص بالعدوى، تنتقل الديدان الإناث الحبلى إلى سطح الجلد، فتسبب ظهور فقاعة.تُسبب الفقاعة إحساسًا حارقًا شديدًا، ثم تتمزق.