4-5.في داخل الحلزون، تتطوَّر الطُفَيلاَت إلى كِيسَات الأَبوَاغ، ثم إلى شكل (يسمّى الذَّوانِب) لديه ذيل متشعِّب، ويمكنه أن يسبح في الماء.تُطلَق الذَّوانِبُ من الحلزون نحوَ الماء، وتخترق جلدَ الأشخاص الذين يدخلون الماء.