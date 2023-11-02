دورة حيَاة البِلهارسِيَّة Schistosoma
1.في البشر، تُفرَغ بيُوضُ البِلهارسيَّة في البراز أو البول نحو الماء.
2.وفي الماء، تفقس البيُوض وتُطلِق يرقات البِلهارسيَّة غير الناضجة (تسمى الطُفَيلاَت).
3.تسبح الطُفَيلاَت وتدخل الحلزون.
4-5.في داخل الحلزون، تتطوَّر الطُفَيلاَت إلى كِيسَات الأَبوَاغ، ثم إلى شكل (يسمّى الذَّوانِب) لديه ذيل متشعِّب، ويمكنه أن يسبح في الماء.تُطلَق الذَّوانِبُ من الحلزون نحوَ الماء، وتخترق جلدَ الأشخاص الذين يدخلون الماء.
6.عندما تخترق الذَّوانِب الجلد، فإنها تفقد ذيلها وتصبح طَلائعَ البِلهارسِيَّة.ثم تسير طَلائع البِلهارسيَّة هذه إلى الكبد، حيث تنضج إلى ديدان بالغة.
7.تترافق الديدانُ الذكور والديدان الإناث معًا وتتزاوج، وتهاجر إلى الأوردة في الأمعاء أو المثانة (اعتمادًا على نوعها).وهناك، حيث تبقى، تبدأ الإناث في وضع البيوض.