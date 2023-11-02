دورة حياة الأقصورة (الدودة الدبوسية)
1.تقوم إناث الديدان بوضع بيوضها في مادة هلامية لاصقة، تلتصق على الجلد وحول الشرج.
2.تبدأ العدوى عندما تُبتلع الديدان الدبوسية.يمكن أن يحدث هذا البلع عندما يحك الشخص المنطقة المحيطة بالشرج ويلمس فمه، أو يتعامل مع ثياب أو أشياء ملوثة بالبيوض (مثل أغطية الأسرّة).يمكن في حالات قليلة أن يؤدي التعامل مع الأشياء الملوثة بالبيوض إلى انتقالها إلى الهواء، ومن ثم ابتلاعها.
3.تنتقل البيوض بعد ابتلاعها إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تفقس وتحرر اليرقات.
4.بعد ذلك تنتقل اليرقات إلى الأمعاء الغليظة.وهناك، تنضج اليرقات وتتحول إلى ديدان بالغة في غضون 2-6 أسابيع.
5.تتحرك الإناث الحاملة في الليل إلى المستقيم، وتخرج من خلال الشرج وتضع بيوضها.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا