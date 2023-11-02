2.تبدأ العدوى عندما تُبتلع الديدان الدبوسية.يمكن أن يحدث هذا البلع عندما يحك الشخص المنطقة المحيطة بالشرج ويلمس فمه، أو يتعامل مع ثياب أو أشياء ملوثة بالبيوض (مثل أغطية الأسرّة).يمكن في حالات قليلة أن يؤدي التعامل مع الأشياء الملوثة بالبيوض إلى انتقالها إلى الهواء، ومن ثم ابتلاعها.