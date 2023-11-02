تنظيم ضغط الدم: جملة الرينين - أنجيوتنسين - ألدوستيرون
جملة الرينين - أنجيوتنسين - الألدوستيرون renin-angiotensin-aldosterone system هي سلسلة من التفاعلات المُصمّمة للمساعدة على تنظيم ضغط الدَّم؛
فعندَ حدوث هبوط في ضغط الدَّم (الانقباضي، إلى 100 ملم زئبقي أو أقل)، تقوم الكلى بتحرير إنزيم الرينين في مجرى الدم.
يتجزَّأ الرينين الذي هو من مشتقَّات الأنجيوتنسينوجين أو مولِّد الأنجيوتنسين angiotensinogen، وهو بروتين كبير يجول في مجرى الدم، إلى أجزاء.وأحد الأجزاء هو الأنجيوتنسين 1.
ينقسم أنجيوتنسين 1، وهو غير نَشِط أو فعّال نسبيًّا، إلى أجزاء بواسطة الإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين ngiotensin-converting enzyme (ACE).وهناك جزء آخر هو الأنجيوتنسين 2، وهو هرمون شديد الفعالية.
يتسبَّب الأنجيوتنسين 2 بتقلُّص عضلات جدران الشرايين الصغيرة (الشُّرينات) وارتفاع ضغط الدم.كا يقوم أنجيوتنسين 2 بتنبيه تحرير هرمون الألدوستيرون من الغدّتين الكُظريتين، والفازوبريسين (الهرمون المضاد لإدرار البول) من الغُدَّة النُّخامِيَّة.
يؤدي الألدوستيرون Aldosterone والفازوبريسين إلى احتباس الصوديوم (الملح) من قبل الكلى.كما يؤدي الألدوستيرون إلى طرح البوتاسيوم عن طريق الكلى.تؤدي زيادة الصوديوم إلى احتباس الماء، ومن ثمّ زيادة حجم وضغط الدَّم.