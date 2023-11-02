تمارينُ كودمان Codman Exercises
للبدء بهذه التمارين، ينبغي على الشخص:
الانحناء عند الخصر والسماح للذراع المصابة بأن تتدلَّى بشكلٍ عموديّ على الأرض
إرخَاء الذراع والكتف
ثني الركبتين قليلاً
ثم ينبغي على المريض
أرجحة الذراع ببطء من جانب إلى آخر ومن الخلف إلى الأمام وفي حلقات في اتجاه عقارب الساعة، وعكس اتجاه عقارب الساعة
تحويل وزن الجسم من قَدم إلى أخرى في نفس الاتجاه الذي تتأرجَح فيه الذراع
القيام تدريجيًا بزيادة مجال الحركات وفقًا للقدرة على التحمُّل
ينبغي أن تُسبب هذه التمارين الحدّ الأدنى من الألم فقط.وينبغي على المرضى القيام بكل تمرين مرتين في مجموعة واحدة، والقيام بعدة مجموعات من التمارين يوميًا.يُمكن ممارسة هذه التمارين حتى إذا كانت الذراع في وشاح أو في وشاح ورباط (كما هي الحال عادةً).يُساعدُ تحريكُ العظام في مفصل الكتف على وِقاية المَفصِل من أن يُصبح متيبسًا.