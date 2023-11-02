ينبغي أن تُسبب هذه التمارين الحدّ الأدنى من الألم فقط.وينبغي على المرضى القيام بكل تمرين مرتين في مجموعة واحدة، والقيام بعدة مجموعات من التمارين يوميًا.يُمكن ممارسة هذه التمارين حتى إذا كانت الذراع في وشاح أو في وشاح ورباط (كما هي الحال عادةً).يُساعدُ تحريكُ العظام في مفصل الكتف على وِقاية المَفصِل من أن يُصبح متيبسًا.