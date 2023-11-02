لتحديد شدَّة الحرق، يُقدِّرُ الأطباءُ ما هي النسبة المئويَّة لسطح الجسم التي فيها حروق جزئية الثخانة أو كاملة الثخانة.بالنسبة إلى البالغين، يستخدِمُ الأطباء قاعِدة التسعات rule of nines،وتنطوي هذه الطريقةُ على تقسيم كل الجسم تقريبًا إلى أجزاء من 9% أو ضعفي نسبة 9% (18%).وبالنسبة للأطفال، يستخدم الأطباءُ مُخطَّطات بيانيَّة تعمل على تعديل هذه النّسب المئويَّة بحيث تُصبِحُ مُلائمة لعُمر الطفل (مُخطَّطات لوند برودر Lund-Browder charts)،وهناك حاجة إلى تعديل هذه النسب، لأنَّ المناطق المختلفة من الجسم تنمو بمُعدَّلاتٍ مُختلفةٍ.