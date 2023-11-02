في تصوير النخاع، يقوم الطبيب بإجراء بزل نخاعي بحيث يتمكن من حقن عامل تباين ظليل في المسافة تحت العنكبوتية subarachnoid space (القناة الواصلة بين طبقات النسيج المغطي للدماغ والحبل الشوكي).يُساعد عامل التباين على زيادة وضوح البنى التشريحية على صورة الأشعة السينية.ثم يَجرِي التصوير بالأشعَّة السِّينية.

وقد حل التصوير بالرنين المغناطيسي مكان تصوير النخاع على نطاق واسع، والذي عادة يُنتج صورًا أكثر تفصيلاً، كما إنه أكثر أمانًا وسهولةً في إجرائه.