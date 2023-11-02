تسمية الأسنان اللبنية (أسنان الأطفال)
تُسمى الأسنان اللبنية (الأولية) بحروف الأبجدية من A إلى T.يجري ترقيم الأسنان بالحروف ابتداءً من مؤخرة الفم باتجاه الأمام وبدءًا من الجانب الأيمن العلوي بالحرف A.على الرغم من وجود عدة أنظمة لترقيم الأسنان، فإن النظام الموضح هنا هو نظام الترقيم العالمي (Universal Numbering System) وهو الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة.
عادةً ما يكون لدى الرضع 20 سنًا لبنية: زوج واحد من كل من الأرحاء الثانية العلوية (A وJ)، والأرحاء الأولى العلوية (B وI)، والأنياب العلوية (C وH)، والقواطع الجانبية العلوية (D وG)، والقواطع المركزية العلوية (E وF)، والأرحاء الثانية السفلية (T وK)، والأرحاء الأولى السفلية (S وL)، والأنياب السفلية (R وM)، والقواطع الجانبية السفلية (Q وN)، والقواطع المركزية السفلية (P وO).