تُسمى الأسنان اللبنية (الأولية) بحروف الأبجدية من A إلى T.يجري ترقيم الأسنان بالحروف ابتداءً من مؤخرة الفم باتجاه الأمام وبدءًا من الجانب الأيمن العلوي بالحرف A.على الرغم من وجود عدة أنظمة لترقيم الأسنان، فإن النظام الموضح هنا هو نظام الترقيم العالمي (Universal Numbering System) وهو الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة.