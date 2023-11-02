للحصول على صورة تخطيط كهربائي للقلب ECG، يقوم الطبيب بوضع أقطاب كهربائية (حساسات دائرية تلتصق بالجلد) على ذراعي، وساقي، وصدر الشخص.تقيس هذه الأقطاب شدة واتجاه التيارات الكهربائية في القلب في أثناء كل نبضة.تكون الأقطاب متصلة بجهاز إلكتروني بواسطة أسلاك، يقوم هذا الجهاز بتسجيل ورسم الاقتفاء الخاص بكل قطب من الأقطاب.يُظهر كل اقتفاء النشاط الكهربائي للقلب من زاوية مختلفة.تُشكل الاقتفاءات بمجموعها التخطيط الكهربائي للقلب ECG.يستغرق إجراء تخطيط القلب الكهربائي حوالى 3 دقائق، وهو إجراء غير مؤلم ولا يترك تأثيرات جانبية.