تحديد مراحل سرطان القَولون
المرحلة 0: يقتصر السرطانُ على الطبقة الداخلية (البطانة) للمعى الغليظ (القَولون) والتي تُغطِّي السَّليلة.
المرحلة 1: ينتشر السرطان إلى الحيِّز بين الطبقة الداخلية وطبقة العضلات للمعى الغليظ.(يحتوي هذ الحيِّز على الأوعية الدموية والأعصاب والأوعيَة اللِّمفيَّة).
المرحلة 2: يغزو السرطانُ طبقة العَضلات والطبقة الخارجية للقُولون.
المرحلة 3: يمتدُّ السرطانُ عبر الطبقة الخارجية للُقولون إلى داخل العُقَد اللِّمفِية القريبة أو المجاورة.
المرحلة 4 (غير مبيَّنة): ينتقل السرطان إلى أعضاء أخرى، مثل الكبد والرئتين أو المبيضين، أو إلى بطانة تجويف البطن (الصفاق peritoneum).