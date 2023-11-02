تتكون الصبغيات من أذرع تسمى الكروماتيدات (chromatids).يمتلك كل كروموسوم ذراعًا قصيرة يُرمز لها بالحرف "p"، وذراعًا طويلةً يُرمز لها بالحرف "q".

السنترومير (centromere) هو المنطقة التي يرتبط فيها الكروماتيدان معاً.

التيلوميرات (telomeres) هي مناطق تقع عند نهايات كل ذراع من أذرع الصبغي.

يتكون جزيء الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) من شريطين يلتفّان حول بعضهما البعض ليشبها درجًا حلزونيًا يحتوي على ملايين الدرجات.وكلُّ جزيء DNA طويل للغاية يجري لفه داخل أحد جزيئات الدنا الصبغيات.