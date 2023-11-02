يمكن للشخص أن يقلل من احتمال تعرضه للداغ القراد من خلال القيام بما يلي:

البقاء على المسارات الممهدة والخاصة بالمشي في المناطق المشجرة

المشي في وسط المسارات لتجنّب الاحتكاك بأغصان الأشجار والأعشاب

تجنّب الجلوس على الأرض أو الاستناد إلى الجدران الحجرية

ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة

ارتداء السراويل الطويلة ودسّها في الأحذية أو الجوارب

ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، مما يُسهل من رؤية القراد عندما يعلق على الثياب

تطبيق المستحضرات الطاردة للحشرات على الجلد (التي تحتوي على ثنائي إيثيل تولواميد DEET)

تطبيق المواد الطاردة للحشرات على الملابس (التي تحتوي على بيرميثرين permethrin) أو ارتداء ثياب معالجة تجاريًا بالبيرميثرين

عادةً ما ينتقل داء لايم عن طريق صغار قراد الغزلان (الحوريات nymphs)، والتي تكون صغيرة جدًا، وأصغر بكثير من قراد الكلاب.ولذلك ينبغي فحصُ كامل جسم الشخص الذي تعرض للقراد بدقة، وخاصة في المناطق المُشعرة كل يوم.يُعد ذلك الفحص ضروريًا وفعالاً، لأنه لا بد للقرادة من الالتصاق بالجسم ليوم ونصف يوم كي تتمكن من نقل العدوى إليه.