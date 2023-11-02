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الوضعيَّةُ المناسبة للوحة المفاتيح

الوضعيَّةُ المناسبة للوحة المفاتيح

يمكن أن يؤدي استعمال لوحة مفاتيح الحاسُوب التي تكون في وضعيَّة غير مناسبة إلى الإصابة بمُتلازمة النفق الرسغي أو يٍُسهم في حدوثها.وللوقاية من الإصابة، ينبغي على المستخدم إبقاء المعصم في وضعيَّة محايدة؛أي أن الخط من اليد إلى الساعد ينبغي أن يكونَ مستقيمًا.يمكن أن تكونَ اليد منخفضة قليلًا عن الساعد؛إلَّا أنَّه ينبغي ألَّا تكون أعلى منه، كما ينبغي ألَّا يكون المعصم منحنيًا للأعلى.ينبغي أن تكونَ لوحة المفاتيح منخفضة نسبيًا، مع إبقاء اليد منخفضةً عن المرفق قليلاً.يمكن استخدامُ وسادة المعصم لدعمه.