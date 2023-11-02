تنتقل الإشارات العصبية على طول العصب البصري من كل عين.يلتقي العصبان البصريان في نقطة التصالب البصري.وفي تلك النقطة، ينشطر العصب البصري القادم من كل عين، وتعبر نصف الألياف العصبية من كل جانب إلى الجانب الآخر.وبسبب هذا التصالب، فإن الجانب الأيمن من الدماغ يتلقى معلومات بصرية تخص المجال البصري الأيسر من كلتا العينين، ويتلقى الجانب الأيسر من الدماغ معلومات بصرية تخص المجال البصري الأيمن من كلتا العينين.تسبب الأضرار التي تلحق بإحدى العينين أو المسار البصري أنماطًا مختلفة من فقدان البصر اعتمادا على مكان حدوث الضرر.