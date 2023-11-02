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في هذه الصورة تُشاهد كدمات كبيرة بلون أرجواني على الساق.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
في هذه الموضوعات
حقائق سريعة: قِلة الصُّفيحات المناعية (ITP)
قلَّة الصفيحات المناعيَّة
لمحة عامة عن اضطرابات الصُّفَيحات الدَّمويَّة
خلل وظيفة الصفيحات الدموية
لمحة عامة عن نقص أو قلَّة الصفيحات
التكدُّم (تشكُّل الكدمات) والنَزف