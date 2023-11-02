لا تتصل الأوردة الرئوية بالأذين الأيسر؛ وبدلاً من ذلك يدخُل العائِدُ الوَريدِيّ الرئوي بأكمله جهاز الدوران الوريدي من خلال وصلاتٍ مختلفة (وفي هذه الحالة يكون الوريد الواصل أعلى أو فوق القلب).كما يمكن أن تكون الأوردة الموصلة أسفل القلب، أو خلف القلب.يعتمد جريان الدَّم الجهازي على التحويل الأذيني من اليمين إلى اليسار.