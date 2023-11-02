العائِدُ الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي.
لا تتصل الأوردة الرئوية بالأذين الأيسر؛ وبدلاً من ذلك يدخُل العائِدُ الوَريدِيّ الرئوي بأكمله جهاز الدوران الوريدي من خلال وصلاتٍ مختلفة (وفي هذه الحالة يكون الوريد الواصل أعلى أو فوق القلب).كما يمكن أن تكون الأوردة الموصلة أسفل القلب، أو خلف القلب.يعتمد جريان الدَّم الجهازي على التحويل الأذيني من اليمين إلى اليسار.
AO = الأبهر؛ IVC = الوريد الأجوف السفلي؛ LA = الأذين الأيسر؛ LV = البطين الايسر؛ PA = الشريان الرئوي؛ PV = أوردة رئوية؛ RA = الأذين الأيمن؛ RV = البطين الأيمن؛ SVC = الوريد الأجوف العلوي.