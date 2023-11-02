تتكوَّن الصِّماماتُ ذات الاتجاه الواحد من سديلتين (شُرفتين أو وُريقتين) تلتقيان بحواف.تساعد هذه الصِّماماتُ الأوردة على إعادة الدَّم إلى القلب؛ففي الوقت الذي يتحرك فيه الدَّم نحو القلب، فإنَّه يدفع الطيات مثل زوج من أبواب تتأرجح في اتجاه واحد (كما هو موضَّح على اليسار).إذا كانت الجاذبية أو التقلصات العضلية تسحب الدَّم بشكلٍ مؤقَّت نحو الخلف، أو إذا بدأ الدَّم في الرجوع في الوريد، فإنَّه يجري دفع الشُّرَفِ مباشرة للإغلاقِ، ممَّا يمنع الجريان العكسي (كما هو موضَّح على اليمين).