تكون الانحرافات الأكبر هي مركّبات QRS، والتي تمثل نشاط البطينين (حجرتي القلب السفليتين).وتمثل الانحرافات الأصغر حجمًا نشاط الأذينين (حجرتي القلب العلويتين).تكون الانحرافات الأصغر مرئيًة فقط في القطب المسمى V1 (وهو أقرب الأقطاب إلى حجرتي القلب العلويتين) وتُظهر انحرافات الرجفان الأذيني التي تكون سريعة جدًا (أكثر من 300 في الدقيقة الواحدة)، وغير منتظمة في التوقيت، وغير منتظمة في الشكل.تُظهر الانحرافات الأكبر حجمًا الاستجابة البطينية للرجفان الأذيني، وتكون دائمًا غير منتظمة في التوقيت، وتتراوح في هذه الحالة بين 60 إلى 150 نبضة بطينية في الدقيقة الواحدة.