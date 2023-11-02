أجهزة تنظيم ضربات القلب الاصطناعية هي أجهزة إلكترونية تعمل كبديل عن الناظمة القلبية الطبيعية (العقدة الجيبية أو الجيبية الأذينية).وتُولِّد النبضات الكهربائية التي تُطلِق كل ضربة قلبية.يتكون جهاز تنَظيم ضربات القلب الاصطناعية من بطارية، ومولد نبضات، وأسلاك تربط الجهاز بالقلب.

يجري زرع جهاز تنظيم ضربات القلبي الاصطناعي جراحيًا.بعد استخدام مخدر موضعي لتخدير موقع الحقن، يَجرِي عادةً إدخال الأسلاك التي تربط الناظمة القلبية ضمن الوريد القريب من الترقوة ويجري دفعه بشكل حلزوني نحو القلب.من خلال شق صغير، يَجرِي إدخال مولد النبضات -الذي يبلغ حجمه تقريبًا حجم الدولار الفضي (بقطر حوالى 1.5 إنش أو 4 سم) تحت الجلد مباشرةً بالقرب من الترقوة ويجري توصيله مع الأسلاك.ثم بعد ذلك، يُغلق الشق الجراحي بخياطته.يستغرق الإجراء عادةً نَحو 30 إلى 60 دقيقة.قد يُسمح للشخص أن يعود إلى المنزل بعد فترة وجيزة أو يضطر للبقاء لفترة وجيزة في المستشفى.عادةً ما تستمر بطارية الناظمة القلبية بالعمل لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا.ولكن يجب فحص البطارية بانتظام.يُعد استبدال البطارية إجراءً سريعًا.