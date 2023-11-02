يوجد المهبل في مركز هذه الصورة، وهو قناة مكونة من عضلة ملساء.أما الفتحة الصغيرة التي تعلوه مباشرةً فهي الإحليل، وهي الفتحة من المثانة.إلى الأسفل من المهبل يوجد الشرج.فوق الإحليل يوجد البظر، وهو جسم من نسيج انتصابي يماثل القضيب.يُحيط الشفران الصغيران بالمهبل، وهما محاطان بالشفرين الكبيرين.يتوضع عظم العانة في الأعلى.يكون النسيج الأرجواني استمرارًا للبظر، وهو ساق البظر.كما تتكوَّن بصيلة الدهليز (اللون الأزرق) من نسيجٍ قابلٍ للانتصاب.وتوجد تحت البصيلة غدَّة بارثولين التي تفرز المخاط لتزليق المهبل.