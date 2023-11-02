يمكن أن يُسبِّبَ النزف أو التَّورُّم في الدماغ ضغطًا يدفع الدماغ إلى الأسفل في الجمجمة.وقد تكون النتيجة حدوث انفتاق، حيث يجري دفع أنسجة الدماغ من خلال فتحة طبيعية صغيرة في صفائح نسيجية صلبة نسبيًّا تفصل الدماغ إلى حيزين أيمن وأيسر وإلى حيزين عُلويَّ وسُفليَّ.(هذه التقسيمات هي امتداد للطبقة الخارجية من الأنسجة التي تُغطي الدِّماغ، الأم الجَّافية).يقوم الفتق بضغط أنسجة الدِّمَاغ، وبذلك يُلحقُ الضَّرر بها.

النوع الأكثر شُيُوعًا من الانفتاقات هو الانفِتاق خِلالَ الخَيمَة transtentorial herniation؛حيث يجري دفع جزءٍ من الفِصِّ الصِّدغيِّ من خلال الثُّلمَة الخَيمِيَّة - الفتحة في صفيحة من النسيج بين الفصّ الصدغي والمُخيخ.قد تصبح حدقة العين مُتوسِّعة، وقد لا تتضيَّق كردَّة فعلٍ للضوء.يمكن أن يكون للانفِتاق خِلالَ الخَيمَة عواقب كارثيَّة، بما في ذلك الشلل والذهول والغيبوبة واضطراب نَظم القلب واضطرابات أو توقُّف التنفس وتوقُّف القلب والوفاة.