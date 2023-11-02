بالنسبة إلى الانتِباذ البِطَانِيّ الرَّحِمِيّ، تظهر بقع صغيرة أو كبيرة من النسيج البطانيّ الرحميّ، والذي يتموضع في بطانة الرحم فقط عادةً، في أجزاء أخرى من الجسم.ومن غير الواضح كيف ولماذا يظهر النسيج في مواضع أخرى،

وتنطوي المواضعُ الشائعة للنسيج البطاني الرحمي الخاطئ التوضُّع على المبيضين والأربطة الداعمة للرحم، وعلى البوقينِ الرحميين في حالات أقلّ شيوعًا؛ولكن قد يظهر النسيج الخاطئ التوضُّع في مواضع أخرى في الحوض والبطن، أو نادرًا، على الأغشية التي تغطي الرئتين أو القلب.